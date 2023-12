Cosmo Aktie: Es fehlt nicht mehr viel!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und auf einen Bereich von 0 bis 100 normiert. Der Cosmo-RSI liegt bei 15,38, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 22,69, was auch zu einer Einstufung als "Gut" für 25 Tage führt. Somit erhält Cosmo insgesamt ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Cosmo-Aktie beträgt 46,01 CHF, während der letzte Schlusskurs bei 52 CHF liegt, was einer Abweichung von +13,02 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 39,85 CHF, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +30,49 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cosmo somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Cosmo als unterbewertet, da das KGV mit 52,23 insgesamt 21 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel", der bei 65,81 liegt. Infolgedessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Cosmo mit 2,63 % eine etwas höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Arzneimittel (2,31 %) auf, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.