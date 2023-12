Cosco Shipping Specialized Carriers Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Cosco Shipping Specialized Carriers zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 6,13 CNH liegt, während der aktuelle Aktienkurs 5,21 CNH beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -15,01 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 5,18 CNH, was zu einem Abstand von +0,58 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Bewertung von "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat verbessert, was als positiv bewertet wird. Ebenso wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einer zunehmenden Aufmerksamkeit der Anleger führt. Dadurch erhält die Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI7 mit 63,16 Punkten als auch der RSI25 mit 47,37 Punkten führen zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Rendite der Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie um mehr als 22 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche liegt die Rendite deutlich niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.