Cosco Shipping Specialized Carriers Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Die technische Analyse der Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 6,02 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 5,47 CNH liegt, was einem Unterschied von -9,14 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein Wert von 5,25 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs nur um +4,19 Prozent abweicht.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt sich, dass die Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie mit einer Rendite von -3,2 Prozent im Vergleich deutlich schlechter abschneidet. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche liegt die Rendite mit 2,77 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cosco Shipping Specialized Carriers liegt bei 64,44, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 41 auf eine "Neutral"-Situation hin.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben zudem einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit für die Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der technischen Analyse, des Branchenvergleichs und des Anleger-Sentiments.