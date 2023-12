Cosco Shipping Specialized Carriers Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "ASX":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie, so beträgt der Wert aktuell 54, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 43,16 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Marine"-Branche hat die Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,2 Prozent erzielt, während die durchschnittliche Performance der Branche bei -0,43 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,77 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch im Vergleich zum gesamten "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 0,41 Prozent hatte, lag die Aktie mit 3,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert, was zu einer weiteren Unterperformance führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Cosco Shipping Specialized Carriers zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden und dass sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 6,04 CNH für den Schlusskurs der Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5,36 CNH, was einem Unterschied von -11,26 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Wert von 5,23 CNH und einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt die Analyse des Relative Strength Index, des Branchenvergleichs Aktienkurs, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse insgesamt eine Bewertung der Cosco Shipping Specialized Carriers-Aktie als "Neutral" bis "Schlecht".