Cosco Shipping Ports Aktie: Das macht sprachlos!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation zu setzen und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Für die Cosco Shipping Ports-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 39. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis verglichen, der 34,94 beträgt. Auch hier ist die Aktie weder überkauft noch verkauft, was zu einem "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Cosco Shipping Ports.

Im Branchenvergleich erzielte die Cosco Shipping Ports-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,06 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -5,15 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt dar. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Cosco Shipping Ports 1,41 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den Diskussionen der Anleger wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf Cosco Shipping Ports erörtert. Dadurch wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, sowohl hinsichtlich des Anleger-Sentiments als auch des Buzz in der Internetkommunikation.

Obwohl die Stimmung sich in den letzten Wochen kaum verändert hat, wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.