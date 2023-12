Cosco Shipping Ports Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Cosco Shipping Ports wird von Experten als unterbewertet im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 7,55, was einem Abstand von 47 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,32 entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Anleger haben verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cosco Shipping Ports diskutiert, was sich positiv auf die Stimmung auswirkte.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cosco Shipping Ports-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 48,28 Punkten, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 5,37 Prozent und liegt damit 2,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,31 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Cosco Shipping Ports-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.