Cosco Shipping Holdingsadr Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Cosco Shipping verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,71 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" eine Überrendite von 16,34 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" liegt bei -1,27 Prozent, wobei Cosco Shipping derzeit um 18,97 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In den letzten Wochen wurden auf Social Media eine Zunahme an negativen Kommentaren über Cosco Shipping verzeichnet, was zu einer negativen Stimmung der Marktteilnehmer führte. Die Aktie erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde über Cosco Shipping mehr als üblich diskutiert, was auf eine steigende Aufmerksamkeit seitens der Anleger hinweist und zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Cosco Shipping als neutral einzustufen ist. Der RSI7 beträgt 77,78, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 57,99 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Cosco Shipping-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,18 CNH lag. Der letzte Schlusskurs (9,3 CNH) weicht somit um -8,64 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (9,86 CNH) liegt der letzte Schlusskurs (-5,68 Prozent), was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cosco Shipping-Aktie somit auch für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.