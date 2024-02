Cosco Shipping Holdings Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Hinweise darauf geben, wie eine Aktie aktuell bewertet wird. Bei Cosco Shipping hat sich in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung der Stimmung ergeben, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz ist leicht zurückgegangen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Cosco Shipping daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Die Analysten haben auch die Stimmung auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich erzielte Cosco Shipping in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,27 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -9,52 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +22,79 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im "Industrie"-Sektor lag die Rendite von Cosco Shipping mit -16,85 Prozent über dem Durchschnitt um 30,12 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cosco Shipping derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 44,74 als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 50 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird die Einstufung auf dieser Basis ebenfalls als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für die RSI daher ebenfalls eine Einstufung als "Neutral".