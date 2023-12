Cosco Shipping Holdings Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Hni":

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Cosco Shipping liegt bei 48,99, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird daher für diese Kategorie eine "Neutral" Einstufung vergeben.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat Cosco Shipping mit einer Rendite von -0,35 Prozent eine leicht unterdurchschnittliche Performance gezeigt. Die "Marine"-Branche weist eine mittlere Rendite von 0,45 Prozent auf, wobei Cosco Shipping mit 0,8 Prozent darunter liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Cosco Shipping in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Auswertung der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Die Analyse ergab 9 positive Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über Cosco Shipping in den sozialen Medien, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie hat eine erhöhte Aufmerksamkeit und wird häufiger diskutiert als normal, was ebenfalls zu einem positiven Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Cosco Shipping Holdings-Analyse vom 21.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Cosco Shipping Holdings jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Cosco Shipping Holdings-Analyse.

Cosco Shipping Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...