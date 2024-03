Cosco Shipping Holdings Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Die technische Analyse der Cosco Shipping-Aktie zeigt, dass der aktuelle Kurs von 10,22 CNH um +2,61 Prozent über dem GD200 (9,96 CNH) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, steht bei 10,13 CNH. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Neutral"-Signal hat, da der Abstand +0,89 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Cosco Shipping-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Ein wichtiges Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Bei einem RSI von 75,44 wird die Cosco Shipping-Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit einem Wert von 51,18 eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Stimmungsrate. Daher wird die Aktie von Cosco Shipping in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Cosco Shipping-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 18,44 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Marine"-Branche im Durchschnitt um -8,62 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,06 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -14,51 Prozent, wobei Cosco Shipping um 32,95 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.