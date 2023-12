Cosco Shipping Holdings Aktie: Grund zur Sorge?

Der Aktienkurs von Cosco Shipping wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") betrachtet. Dabei zeigt sich eine Rendite von -0,35 Prozent, die mehr als 0 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche, die eine mittlere Rendite von -0,48 Prozent aufweist, liegt Cosco Shipping mit 0,13 Prozent darüber. Diese Entwicklung führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Cosco Shipping bei 10,25 CNH verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 9,72 CNH aus dem Handel ging, was einem Abstand von -5,17 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage, der bei 9,84 CNH liegt, ergibt sich eine Differenz von -1,22 Prozent und somit ein "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cosco Shipping-Aktie überkauft ist, mit einem RSI-Wert von 86 für die letzten 7 Tage. Für die letzten 25 Handelstage liegt der RSI bei 49,54, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um Cosco Shipping in den sozialen Medien zeigt in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu Cosco Shipping in den Social Media ist jedoch gestiegen, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.