Cosco Shipping Energy Transportation Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Die technische Analyse der Aktie von Cosco Shipping Energy Transportation ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 13,35 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 12,72 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie derzeit 4,72 Prozent unter dem GD200 liegt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 13,4 CNH, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von 5,07 Prozent als "schlecht" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gibt es keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger in den letzten 30 Tagen, weshalb dieser Punkt als "neutral" bewertet wird. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert, was zu einem weiteren "neutralen" Rating führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses wird deutlich, dass die Aktie von Cosco Shipping Energy Transportation im vergangenen Jahr eine Rendite von -3,79 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Energiesektor liegt sie damit um 4,9 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Marinebranche liegt sie um 4,9 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cosco Shipping Energy Transportation liegt bei 47,79, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 59 und wird ebenfalls als "neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Cosco Shipping Energy Transportation-Aktie aufgrund der verschiedenen technischen Indikatoren und Branchenvergleiche die Gesamtbewertung "neutral".