Cosco Shipping Energy Transportation Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Cosco Shipping Energy Transportation hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Energie-Sektors leicht unterdurchschnittlich entwickelt. Mit einer Rendite von 5,12 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Marine"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,73 Prozent verzeichnete, liegt Cosco Shipping Energy Transportation mit einer Rendite von 1,62 Prozent darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 24,84 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie von Cosco Shipping Energy Transportation überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Gut"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch an, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cosco Shipping Energy Transportation-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 13,2 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs (13,03 CNH) weicht davon um -1,29 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund einer ähnlichen Abweichung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Cosco Shipping Energy Transportation in den sozialen Medien. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Allerdings war auch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen feststellbar, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Cosco Shipping Energy Transportation daher eine positive Bewertung in Bezug auf das Stimmungsbild und die Aufmerksamkeit, während die Aktie bei der Performance im Vergleich zur Branche und in der technischen Analyse eher neutral abschneidet.