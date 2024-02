Cosco Shipping Development Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Im Fall von Cosco Shipping Development wird der RSI sowohl auf einer kurzfristigen (7 Tage) als auch auf einer etwas längerfristigen (25 Tage) Basis bewertet.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 66,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Cosco Shipping Development-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, beträgt 50, was darauf hinweist, dass die Aktie auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Cosco Shipping Development für den RSI25 ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Cosco Shipping Development.

Darüber hinaus haben unsere Analysten die Stimmung in den sozialen Medien rund um Cosco Shipping Development beobachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Cosco Shipping Development-Aktie sowohl auf einer kurzfristigen als auch auf einer längerfristigen Basis mit einem "Neutral"-Rating versehen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -0,41 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +0,84 Prozent aufweist. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.