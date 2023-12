Cosco Shipping Development Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Der Aktienkurs von Cosco Shipping Development hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,38 Prozent erzielt, was 1,51 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" (0,13 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Marine" beträgt 0,08 Prozent, und Cosco Shipping Development liegt aktuell 1,46 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cosco Shipping Development zeigt, dass die Aktie momentan überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI liegt die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer abweichenden "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Stimmungsbild der Investoren und Nutzer im Internet zeigt die Aktie von Cosco Shipping Development eine starke Aktivität und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" gegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cosco Shipping Development bei 2,45 CNH verläuft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 2,36 CNH, was einen Abstand von -3,67 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 2,33 CNH angenommen, was einer aktuellen Differenz von +1,29 Prozent und damit einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".