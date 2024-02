Cosco Shipping Aktie: Wer hätte das gedacht?

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cosco Shipping Singapore von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in dieser Zeit mit dem Unternehmen befasst haben. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Cosco Shipping Singapore-Aktie beträgt aktuell 40 für die letzten 7 Tage und 57,94 für die letzten 25 Handelstage. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Cosco Shipping Singapore derzeit bei 0,14 SGD verläuft. Da der Aktienkurs selbst bei 0,145 SGD liegt, wird die Aktie auch hier als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese für Cosco Shipping Singapore 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert liegt. Aus diesem Grund wird auch die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral" bewertet.