Cosco Shipping Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Die Anleger-Stimmung bei Cosco Shipping Singapore in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die für eine zusätzliche Bewertung der Aktie ausgewertet wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei Cosco Shipping Singapore ist die Diskussionsintensität durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Cosco Shipping Singapore-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,15 SGD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,149 SGD (-0,67 Prozent Unterschied), was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,12 SGD, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+24,17 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Cosco Shipping Singapore-Aktie eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt zeigt Cosco Shipping Singapore eine Performance von -31,84 Prozent in den letzten 12 Monaten. Ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche sind im Durchschnitt um -6,93 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -24,91 Prozent für Cosco Shipping Singapore führt. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,74 Prozent im letzten Jahr, wobei Cosco Shipping Singapore 26,1 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.