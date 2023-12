Cosco Shipping Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Weitere Suchergebnisse zu "Cosco Singapore":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen über einen bestimmten Zeitraum wird dieser Indikator erstellt. Für die Cosco Shipping Singapore-Aktie beträgt der 7-Tage-RSI momentan 40 Punkte, was auf ein neutrales Rating hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 53,33 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine neutrale Bewertung auf Basis des RSI.

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet, um den Trend eines Wertpapiers zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Cosco Shipping Singapore-Aktie liegt bei 0,15 SGD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 0,12 SGD eine Abweichung von -20 Prozent darstellt. Dies führt zu einer negativen Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Cosco Shipping Singapore-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als neutral eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 13,56 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Maschinen" liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der günstigen Bewertung.

Auch die Stimmung der Anleger wird bei der Analyse berücksichtigt. Die sozialen Plattformen zeigen überwiegend positive Kommentare und Themen bezüglich der Cosco Shipping Singapore-Aktie in den letzten Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht positiv bewertet.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Cosco Shipping Singapore-Aktie in Bezug auf den RSI neutral und in Bezug auf die Stimmung und fundamentale Kriterien positiv bewertet wird.