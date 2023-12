Cosco Shipping Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Cosco Singapore":

Der Aktienkurs von Cosco Shipping Singapore ist in den letzten 12 Monaten um -31,84 Prozent gefallen. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -11,38 Prozent gesunken, was bedeutet, dass Cosco Shipping Singapore eine Underperformance von -20,46 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -5,44 Prozent im letzten Jahr, und Cosco Shipping Singapore lag 26,4 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Cosco Shipping Singapore steht bei 40, was eine Einstufung als "Neutral" bedeutet. Auch der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, weist mit 55,81 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich also eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf diesem Niveau.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass die Cosco Shipping Singapore derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 SGD, während der Kurs der Aktie (0,12 SGD) um -20 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,12 SGD, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Neutral".

Die Einschätzung der Stimmung bezüglich der Aktienkurse von Cosco Shipping Singapore zeigt, dass die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer sozialer Medien in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Cosco Shipping Singapore diskutiert. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.