Cosco Shipping Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Der Aktienkurs von Cosco Shipping Singapore verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -31,84 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -11,27 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -20,57 Prozent für Cosco Shipping Singapore bedeutet. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,28 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass Cosco Shipping Singapore 26,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigte Cosco Shipping Singapore interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum weitgehend unverändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Über Cosco Shipping Singapore wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Dies führte dazu, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes bekommt Cosco Shipping Singapore insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige gleitende Durchschnitt der Cosco Shipping Singapore-Aktie bei 0,15 SGD liegt, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs (0,12 SGD) deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 0,12 SGD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Cosco Shipping Singapore auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.