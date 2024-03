Cosco Shipping Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Cosco Singapore":

Bei Cosco Shipping Singapore hat sich in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild gezeigt. Dies bedeutet, dass die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine klare Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt hat. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Diskussionsstärke, also die Anzahl der Beiträge, gab es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Cosco Shipping Singapore daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

In fundamentalen Aspekten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cosco Shipping Singapore derzeit einen Wert von 170 auf. Dies bedeutet, dass die Börse 170,12 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche ist dies eine Überbewertung um 227 Prozent. Daher wird der Titel auf Basis des KGV als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende hat Cosco Shipping Singapore derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,11 Prozent. Dies führt zu einer negativen Differenz von -8 und zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Cosco Shipping Singapore zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 56,25, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 53,7, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend wird Cosco Shipping Singapore in den analysierten Bereichen insgesamt als "Neutral" bewertet.