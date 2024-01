Cosco Shipping Aktie: Gute Nachrichten, Schlechte Nachrichten

Weitere Suchergebnisse zu "Cosco Singapore":

Der Aktienkurs von Cosco Shipping Singapore verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,84 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor liegt die Rendite damit 26 Prozent unter dem Durchschnitt (-5,84 Prozent). In der Branche Maschinen beträgt die mittlere jährliche Rendite -6,93 Prozent, wobei Cosco Shipping Singapore aktuell 24,91 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,15 SGD. Der letzte Schlusskurs von 0,132 SGD weicht somit um -12 Prozent ab, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 0,12 SGD, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Cosco Shipping Singapore damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen über Cosco Shipping Singapore in den sozialen Medien zeigen keine eindeutigen Einschätzungen oder Stimmungen rund um die Aktie. In den vergangenen Tagen wurden überwiegend neutrale Themen angesprochen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Redaktion ist daher der Auffassung, dass die Aktie von Cosco Shipping Singapore bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für Cosco Shipping Singapore liegt bei 47,06, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt wird daher auch für diese Kategorie die Einstufung als "Neutral" vergeben.