Cosco Shipping Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cosco Shipping Singapore liegt derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,56 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 63 Prozent. Daher wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cosco Shipping Singapore liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 55, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird für diese Kategorie daher eine Bewertung als "Gut" vergeben.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine Abweichung von +5,71 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +5,71 Prozent und erhält daher ebenfalls ein "Gut"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte Cosco Shipping Singapore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,78 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um -13,78 Prozent, was bedeutet, dass Cosco Shipping Singapore um 7 Prozent besser abschnitt. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag das Unternehmen um 1,54 Prozent über dem Durchschnitt. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.