Corvus im Check!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Corvus. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 30,36 Punkte, was bedeutet, dass Corvus weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit 46,24 Punkten im neutralen Bereich. Zusammenfassend ergibt sich für Corvus in Bezug auf den RSI eine "neutral" Bewertung.

Die Anleger-Stimmung bei Corvus in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten Wochen zeigte sich, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Corvus mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,53 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer "schlecht" Einschätzung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Im Branchenvergleich erzielte Corvus in den letzten 12 Monaten eine Performance von 146,99 Prozent, während vergleichbare Aktien in der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -9,97 Prozent gefallen sind. Auch im Gesundheitspflege-Sektor lag Corvus mit einer Rendite von 153,05 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Corvus in dieser Kategorie ein "gut" Rating.