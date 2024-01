Corvus Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Biotechnologie-Unternehmen Corvus konnte in den letzten zwölf Monaten eine positive Analystenbewertung verzeichnen. Von insgesamt 1 Analysten erhielt das Unternehmen eine durchschnittliche Bewertung von "Gut". Keine Analystenupdates liegen jedoch aus dem letzten Monat vor.

In den sozialen Medien wurde in letzter Zeit eine negative Veränderung des Stimmungsbildes in Bezug auf Corvus festgestellt. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung im Sentiment und Buzz. Obwohl keine signifikanten Unterschiede in der Diskussionsstärke festgestellt wurden, konnte doch eine Tendenz zu negativen Themen beobachtet werden.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war ebenfalls vorwiegend negativ, mit mehr Tagen, an denen die Diskussion von negativen Themen dominiert wurde. Das Anleger-Sentiment wird daher ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs kann Corvus ein beeindruckendes Wachstum von 60,78 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnen. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Biotechnologie-Branche hat Corvus eine Outperformance von +52,09 Prozent erzielt. Auch im Gesundheitspflege-Sektor liegt das Unternehmen mit einer Überperformance von 44,02 Prozent deutlich über dem Durchschnitt.

Insgesamt erhält Corvus daher eine "Gut"-Bewertung im Branchenvergleich Aktienkurs.