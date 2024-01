Corvus Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Anlegerstimmung gegenüber Corvus war in den letzten Tagen überwiegend negativ. Laut einer Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich negativ. In Bezug auf die Aktienperformance hat Corvus in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +35,92 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Biotechnologie"-Branche erzielt. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Corvus 38,29 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse erhält die Corvus-Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Abweichung von -3,3 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine "Gut"-Bewertung aufgrund einer positiven Abweichung von +18,92 Prozent.

Die Bewertung des Sentiments und Buzz zeigt ebenfalls positive Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist hoch und die Rate der Stimmungsänderung war positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Corvus basierend auf der Anlegerstimmung, der Branchenvergleich Aktienkurs, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.