Corvus Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Die Investition in die Aktie von Corvus bringt derzeit eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % mit sich, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Biotechnologie einen geringeren Ertrag von 2,46 Prozentpunkten bedeutet. Somit sind die Dividenden des Unternehmens niedriger, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse weist die Corvus-Aktie eine positive Abweichung von +24,47 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +41,82 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Corvus-Aktie auf kurzfristiger Basis überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier jedoch als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Corvus somit auch in diesem Punkt der Analyse eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung der Corvus-Aktie zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten die Mehrheit der Analysten die Aktie positiv eingestuft hat. Für die langfristige Einstufung ergibt sich somit ein "Gut". Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Corvus-Aktie im Mittel bei 0 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent hindeutet und somit eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten somit eine Einschätzung als "Gut" für die Aktie der Corvus.