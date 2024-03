Corvus Aktie: Bitte unbedingt beachten

Die Dividendenrendite von Corvus beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt von 0 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Neutral".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Corvus bei 2 USD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs liegt 0 Prozent über diesem Niveau. Im Vergleich dazu zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) ein Niveau von 2,14 USD an, was einer Differenz von -6,54 Prozent entspricht und somit ein "Schlecht"-Signal für die Corvus-Aktie darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Aktienkurs von Corvus verzeichnete im letzten Jahr eine Rendite von 211,07 Prozent, was 210,97 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Im Branchenvergleich zu "Biotechnologie" beträgt die mittlere jährliche Rendite -3,34 Prozent, und Corvus liegt aktuell 214,41 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt daher zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Corvus basierend auf der Dividendenpolitik, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.