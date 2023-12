Corus Entertainment Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Für Corus Entertainment betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 26,09 Punkte, was darauf hindeutet, dass Corus Entertainment derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 38,24, was darauf hindeutet, dass Corus Entertainment weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Bezogen auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Corus Entertainment festgestellt werden. Daher wird die Aktie hierfür als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Corus Entertainment auf dieser Stufe daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt weder positive noch negative Meinungen zur Aktie von Corus Entertainment veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich damit eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Analyse der Anleger-Stimmung.

Bei der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, um zu beurteilen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Corus Entertainment-Aktie beträgt derzeit 1,18 CAD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 0,72 CAD liegt. Auf dieser Basis erhält Corus Entertainment daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt beträgt aktuell 0,67 CAD, was über dem letzten Schlusskurs liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Zusammenfassend ergibt sich für Corus Entertainment eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Relative Strength Index, des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse.