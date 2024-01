Corus Entertainment Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Er wird berechnet, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Corus Entertainment liegt der RSI bei 53,33, was als "Neutral" eingestuft wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 38 auf, was ebenfalls eine "Neutral" Bewertung ergibt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Corus Entertainment mit 0,72 CAD derzeit um +10,77 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" gegeben, da die Distanz zum GD200 -37,93 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Bezüglich des Sentiments und des Buzz in der Online-Kommunikation zeigt die Corus Entertainment interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine positive Veränderung auf, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Corus Entertainment veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt jedoch vermehrt mit positiven Themen rund um das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung als "Neutral".