Corus Entertainment Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Die technische Analyse von Corus Entertainment-Aktien zeigt gemischte Signale. Der gleitende Durchschnitt von 50 und 200 Tagen zeigt unterschiedliche Bewertungen. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,13 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,73 CAD liegt, was einer Abweichung von -35,4 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 0,64 CAD, was einer Abweichung von +14,06 Prozent entspricht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Die Anleger-Stimmung bei Corus Entertainment ist insgesamt negativ. In Diskussionsforen und sozialen Medien dominierten in den letzten Wochen vor allem negative Themen. Die Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung ist daher "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) von Corus Entertainment zeigt ebenfalls ein neutrales Rating. Der 7-Tage-RSI liegt bei 55,56 Punkten, was auf eine neutrale Position hinweist. Auch der 25-Tage-RSI von 40,98 Punkten führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz deutet ebenfalls auf eine negative Stimmung hin. Die Diskussionsintensität war schwach, und die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ. Daher erhält Corus Entertainment auch in diesem Bereich die Bewertung "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Einschätzung für Corus Entertainment basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Anleger-Stimmung.