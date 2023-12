Corum Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, was Pharmx betrifft. Es gab weder positive noch negative Ausschläge, und es wurden weder positive noch negative Themen über das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Pharmx derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,18 % (Software). Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pharmx liegt bei 33,33, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dies führt ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 64, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei Pharmx festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz zeigte ebenfalls weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Auf dieser Basis erhält Pharmx daher auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.