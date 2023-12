Cortus Metals Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

In den letzten Wochen wurde bei Cortus Metals keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussion in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Ebenso gab es keine signifikante Veränderung in der Anzahl der Beiträge, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Insgesamt wird Cortus Metals für diese Stufe daher mit "Neutral" eingestuft.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Cortus Metals verläuft aktuell bei 0,01 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,005 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -50 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird ein Niveau von 0,01 CAD angenommen, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse "Schlecht".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigte in den letzten Tagen eine grundsätzlich neutrale Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Cortus Metals. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral, weshalb eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse erfolgt. Insgesamt erhält Cortus Metals daher von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Cortus Metals-Aktie beträgt aktuell 100, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ergibt sich ein überkauftes Bild (Wert: 100), weshalb die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Cortus Metals ein "Schlecht"-Rating.

