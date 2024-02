Cortina Aktie: Das wird teuer!

Die Aktie von Cortina weist eine Dividende von 0,63 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (4,69 %) eine niedrigere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz beträgt 4,06 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Cortina liegt bei 8,33, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird und somit eine Bewertung als "Gut" erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 83, was als Indikator für eine überkaufte Situation gilt und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Cortina als unterbewertet, da das KGV mit 7,61 insgesamt 80 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" (38,14). Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Cortina eine Performance von -14,44 Prozent, was eine Underperformance von -6,47 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance um 8,31 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.