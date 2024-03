Cortina Aktie: Was für eine Niederlage!

Die Cortina-Aktie zeigt sich derzeit als unrentables Investment im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Branche "Spezialität Einzelhandel". Mit einer Dividendenrendite von 0,63 Prozent liegt Cortina 4,06 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht".

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) ergibt sich eine neutrale Bewertung für Cortina. Der RSI liegt bei 44,44, während der RSI25 bei 23,81 liegt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse der Cortina-Aktie zeigt negative Entwicklungen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,01 SGD, was einem Unterschied von -13,75 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (3,18 SGD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-5,35 Prozent Abweichung). Daher erhält Cortina eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Cortina ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für die Cortina-Aktie, sowohl in Bezug auf die Dividendenrendite, die technische Analyse als auch die Anleger-Stimmung.