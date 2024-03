Cortina Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Bewertung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung vorgenommen werden. Eine Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Kommentare zu Cortina neutral ausfielen. Auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren überwiegend neutral. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cortina bei 3,5 SGD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,05 SGD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 3,21 SGD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 16,67 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI25, der die letzten 25 Tage berücksichtigt, liegt bei 65,96, was auf eine neutrale Situation hindeutet und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Somit erhält Cortina in diesem Punkt eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass Cortina in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,72 Prozent erzielte, während ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um -9,99 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -5,73 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Cortina um 7,32 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.