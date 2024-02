Cortina Aktie: So schnell kann es gehen

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Cortina wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Cortina überkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 83,78 eine Überkauft-Situation an. Insgesamt erhält das Wertpapier daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Cortina im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,44 Prozent erzielt, was 7,99 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich mit "Spezialität Einzelhandel" liegt die Rendite von Cortina mit -8,88 Prozent um 5,56 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als wichtiger Indikator betrachtet. Das KGV von Cortina liegt mit 7,61 deutlich unter dem Branchenmittel von 38,14, was einer Unterbewertung um 80 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung zu Cortina war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend neutral. Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien führt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf "Neutral" eingestuft werden kann. Somit ergibt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.