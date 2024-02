Advance Create Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Advance Create wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der 25-Tage-RSI bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 52,38 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 48,06 und erhält ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ist Advance Create derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 liegt bei 1086,77 JPY, während der Aktienkurs bei 1032 JPY liegt, was einer Abweichung von -5,04 Prozent entspricht. Der GD50 beträgt 1009,28 JPY, was einer Abweichung von +2,25 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz um Advance Create zeigen eine mittlere Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Diskussion in den sozialen Medien deutet ebenfalls auf eine neutrale Einstellung der Marktteilnehmer in den letzten Tagen hin. Daher erhält Advance Create eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse.

Insgesamt wird Advance Create in verschiedenen Bereichen als "Neutral" bewertet, einschließlich des RSI, der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments.