Cortina Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Aktienkurs von Cortina verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine negative Performance von -8,82 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche im Durchschnitt um 0,46 Prozent, was für Cortina eine Underperformance von -9,28 Prozent bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 0,58 Prozent im letzten Jahr, wobei Cortina 9,39 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird daher ein "Schlecht"-Rating vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt darauf schließen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Daraus resultiert für die Cortina-Aktie ein Gesamt-Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cortina-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) um -4,37 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) weist mit einer Abweichung von +0,57 Prozent ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hin. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Cortina-Aktie als Neutral-Titel einzustufen ist. Sowohl der RSI7 für sieben Tage als auch der RSI25 für 25 Tage weisen Werte von 50 auf, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.