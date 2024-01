Cortina Aktie: Endlich geschafft?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normalisiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Ein Cortina-RSI von 50 wird als "Neutral" bewertet, und da der RSI25 ebenfalls bei 50 liegt, wird die Aktie für 25 Tage als "Neutral" eingestuft. Dies führt insgesamt zu einem Rating von "Neutral".

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Cortina gab es zuletzt keine besonders positiven oder negativen Ausschläge in den sozialen Medien. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Cortina, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Veränderungen im Sentiment oder in der Kommunikationsfrequenz können präzise Rückschlüsse über das Bild einer Aktie in den sozialen Medien liefern. Bei Cortina konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -3,58 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit einer Abweichung von +0,86 Prozent, was auch zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.