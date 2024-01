Cortina Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung der Aktie von Cortina. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was auf normale Aktivität hindeutet und zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird auf den gleitenden Durchschnittskurs verwiesen, der Cortina derzeit als neutral einstuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 3,63 SGD, während der Kurs der Aktie (3,5 SGD) um -3,58 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage führt zu einer neutralen Bewertung, da die Abweichung bei +0,86 Prozent liegt.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie von Cortina als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 24, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert das Gesamtranking in einer "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses erzielte die Aktie von Cortina im letzten Jahr eine Rendite von -7,89 Prozent, was eine Unterperformance im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt -1,1 Prozent, und Cortina liegt aktuell 6,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.