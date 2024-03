Corticeira Amorim Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Das Stimmungs- und Buzz-Rating für Corticeira Amorim zeigt eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen "Neutral"-Wert hin.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 16, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage liegt der Wert bei 46,82, was auf eine neutrale Einschätzung hindeutet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einschätzung.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Corticeira Amorim in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert wurde. In den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.