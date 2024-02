Corticeira Amorim Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Die Corticeira Amorim-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 9,6 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs lag bei 9,22 EUR und verzeichnete einen Rückgang um 3,96 Prozent. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" eingestuft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,2 EUR zeigt mit einer Abweichung von nur +0,22 Prozent eine Nähe zum letzten Schlusskurs und erhält daher ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Corticeira Amorim-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Corticeira Amorim-Aktie liegt bei 44,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 47,62, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dem RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen eine positive Richtung, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch die verstärkte Unterhaltung über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen führt zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte die Corticeira Amorim-Aktie interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Analyse der Kommunikation im Internet.