Corticeira Amorim Aktie: Was soll das denn werden?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Corticeira Amorim liegt der RSI7 aktuell bei 39,29 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 48,28 an, dass das Wertpapier als neutral eingestuft wird.

Die charttechnische Bewertung ergibt, dass der aktuelle Kurs der Corticeira Amorim mit -6,34 Prozent Entfernung vom GD200 ein "Schlecht"-Signal ist. Der GD50 weist hingegen einen Kurs von 9,19 EUR auf, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Corticeira Amorim-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung bezüglich Corticeira Amorim überwiegend positiv ist. Die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Bewertung der Aktie hinsichtlich der Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Corticeira Amorim in den letzten Wochen kaum verändert. Es wurden keine außergewöhnlichen Aktivitäten in den sozialen Medien gemessen, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf dieser Stufe führt. Insgesamt wird die Corticeira Amorim-Aktie daher mit "Neutral" bewertet.