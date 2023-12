Corticeira Amorim Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikanten Veränderungen in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität deutet darauf hin, dass die Aktie von Corticeira Amorim weder besonders viel noch besonders wenig Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Corticeira Amorim-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 9,74 EUR liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 9,18 EUR liegt, ergibt sich eine negative Abweichung von -5,75 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so zeigt sich hier eine Abweichung von nur +0,55 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Corticeira Amorim-Aktie zeigt in den letzten 7 Tagen einen Wert von 68, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI im neutralen Bereich, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten Wochen vermehrt positive Meinungen und Themen rund um die Aktie von Corticeira Amorim geäußert wurden. Auf Basis dieser Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen daher als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aktie von Corticeira Amorim bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet wird.