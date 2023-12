Corticeira Amorim Aktie: Pleite oder Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der Corticeira Amorim-Aktie der letzten 7 Tage beträgt derzeit 20, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs der Corticeira Amorim-Aktie also ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien zu einer bestimmten Aktie. Über Corticeira Amorim wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Corticeira Amorim-Aktie für die letzten 200 Handelstage (9,77 EUR) vom letzten Schlusskurs (9,22 EUR) um -5,63 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 9,17 EUR, und da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe (+0,55 Prozent) liegt, erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen im Internet können das Anleger-Sentiment beeinflussen. Bei Corticeira Amorim wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering. Daher wird die Gesamtbewertung für das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft.