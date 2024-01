Corticeira Amorim Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die technische Analyse der Corticeira Amorim-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 9,74 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs von 9,14 EUR weicht um -6,16 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der Durchschnitt 9,12 EUR, was einer Abweichung von nur +0,22 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein "Neutral"-Rating. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik also ebenfalls ein "Neutral"-Rating für die Corticeira Amorim-Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Corticeira Amorim-Aktie zeigt für die letzten 7 Tage einen Wert von 52, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (47,47) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich nach RSI-Bewertung insgesamt ein "Neutral"-Rating für die Corticeira Amorim-Aktie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen eine Häufung von positiven Meinungen und Themen rund um die Corticeira Amorim-Aktie. Dies führt zu der Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist, bezogen auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie für die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung jeweils eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Corticeira Amorim daher als "Neutral"-Wert bewertet.