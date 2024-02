Corteva Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die technische Analyse zeigt, dass die Corteva derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 51,38 USD, während der Aktienkurs bei 54,22 USD liegt, was einer Abweichung von +5,53 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 48,46 USD zeigt eine Abweichung von +11,89 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten jedoch auf eine negative Stimmung rund um die Aktie hin. In den letzten Wochen überwiegen die negativen Meinungen und Themen, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Trotzdem ergibt die technische Analyse 2 Gut- und 0 Schlecht-Signale, was insgesamt zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend wird die Aktie von Corteva bezogen auf die Anlegerstimmung als "Neutral" angemessen bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 43,26, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Corteva. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion. Obwohl über Corteva unwesentlich mehr oder weniger diskutiert wurde als normal, ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die Aktie.