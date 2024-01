Corteva Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Corteva sind interessante Ausprägungen zu beobachten: Die Diskussionsintensität ist stark gestiegen, was zu einer positiven "Gut"-Einschätzung führt. Ebenso zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine positive Veränderung, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden ausschließlich positive Meinungen über Corteva veröffentlicht, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Bewertung führt. Allerdings zeigen weitere Untersuchungen, dass auch "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Signal auf dieser Ebene führt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der aktuelle Schlusskurs der Corteva-Aktie im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage eine negative Abweichung von 13 Prozent aufweist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der kürzeren Analysebasis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Corteva kurzfristig überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis zeigt der RSI jedoch weder überkaufte noch -verkaufte Signale, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Corteva-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

