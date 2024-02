Corteva Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Corteva in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen starken Rückgang und die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Corteva unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Von insgesamt 5 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Corteva-Aktie sind 4 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Corteva vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 73 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 34,64 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Gut". Zusammengefasst erhält Corteva von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Corteva führt zu einer Einstufung von "Neutral", sowohl auf 7-tägiger als auch auf 25-tägiger Basis. Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".